Агент Алексей Дементьев назвал главную цель Овечкина в нынешнем сезоне

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев оценил успешное возвращение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после перелома и назвал главную цель форварда в нынешнем сезоне.

— Рад за Александра, что он с места в карьер рванул за покорением рекорда Гретцки. Молодец, боец, наш человек! Только самые лучшие эпитеты можно использовать к его выходу на лёд в текущий момент.

— Это говорит о его большом желании побить рекорд?

— Я считаю, что для него как для профессионала самой главной целью является не рекорд. Самая главная цель — это победа «Вашингтона» и достижение именно командного результата. А личные показатели — это уже сопутствующая победам опция, — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

Напомним, всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге на счету 39-летнего Александра Овечкина 1446 матчей, в которых он забил 870 голов и сделал 707 результативных передач. Отставание от рекорда Уэйна Гретцки — 24 шайбы.