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Расписание финального дня Кубка Шпенглера 31 декабря 2024 года

Расписание финального дня Кубка Шпенглера 31 декабря 2024 года
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31 декабря в Давосе, Швейцария, пройдёт финальный матч Кубка Шпенглера — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

В 14:10 мск в финальной игре турнира на стадионе «Айсштадион Давос» встретятся «Штраубинг Тайгерс» из Германии и «Фрибур-Готтерон» из Швейцарии.

Кубок Шпенглера . Финал
31 декабря 2024, вторник. 14:10 МСК
Штраубинг Тайгерс
Штраубинг
Не начался
Фрибур-Готтерон
Фрибур
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, «Штраубинг Тайгерс» в полуфинале Кубка Шпенглера — 2024 обыграл национальную команду Канады со счётом 4:2. «Фрибур-Готтерон» в 1/2 финала турнира был сильнее «Давоса» со счётом 4:2.

В прошлом году победителем Кубка Шпенглера стал хозяин турнира «Давос», одолевший в решающей игре «Динамо Пардубице» из Чехии со счётом 5:3.

Календарь Кубка Шпенглера - 2024
Турнирная таблица Кубка Шпенглера - 2024
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