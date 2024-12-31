Расписание финального дня Кубка Шпенглера 31 декабря 2024 года

31 декабря в Давосе, Швейцария, пройдёт финальный матч Кубка Шпенглера — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

В 14:10 мск в финальной игре турнира на стадионе «Айсштадион Давос» встретятся «Штраубинг Тайгерс» из Германии и «Фрибур-Готтерон» из Швейцарии.

Кубок Шпенглера . Финал Кубок Шпенглера . Финал 31 декабря 2024, вторник. 14:10 МСК Штраубинг Тайгерс Штраубинг Не начался Фрибур-Готтерон Фрибур Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, «Штраубинг Тайгерс» в полуфинале Кубка Шпенглера — 2024 обыграл национальную команду Канады со счётом 4:2. «Фрибур-Готтерон» в 1/2 финала турнира был сильнее «Давоса» со счётом 4:2.

В прошлом году победителем Кубка Шпенглера стал хозяин турнира «Давос», одолевший в решающей игре «Динамо Пардубице» из Чехии со счётом 5:3.