Чемпион мира Сушинский назвал главную звезду КХЛ нынешнего сезона

Чемпион мира Максим Сушинский считает, что нападающий СКА Евгений Кузнецов является главной звездой КХЛ нынешнего сезона.

— Лига не потеряла в звёздности?

— Приехал Кузнецов, теперь он — главная звезда. Растут молодые ребята. Но понятно, что лига будет терять звёзд, потому что клубы не способны платить большие деньги в связи с курсом, у нас есть потолок зарплат. Так что тяжело сейчас привести кого-то сильного из-за границы.

— Это стимул к тому, чтобы раскрывать своих талантов?

— Это же палка о двух концах. Как раскрывать таланты, если не на кого равняться? Если приезжает классный легионер уровня Буше, то на него равняются молодые, смотрят на него. А когда приезжают легионеры для четвёртого звена… Смысла в них нет, — приводит слова Сушинского Metaratings.