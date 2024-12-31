Президент РФС Дюков оценил игру «Авангарда» в текущем сезоне КХЛ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил игру «Авангарда» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги и высказался про возможное изменение бюджета клуба.

«Ситуация в команде улучшается — это видно по результатам. Но значительная часть сезона ещё впереди. Важно подготовиться к плей-офф. Потому что главный трофей разыгрывается именно в плей-офф, а пока идёт регулярный чемпионат.

Определён бюджет клуба на этот сезон —и клуб работает в его рамках. Что касается бюджета на следующий сезон, то давайте закончим нынешний, и тогда уже будет принято решение по следующему. На финансирование может влиять много факторов. Например, решение КХЛ в отношении потолка зарплат и другие вводные», — приводят слова Дюкова «Известия».

Омский клуб после 39 встреч занимает седьмое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Ястребы» имеют в активе 39 очков.