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«Мы этого не ожидали». Генменеджер «Миннесоты» — об игре Кирилла Капризова

«Мы этого не ожидали». Генменеджер «Миннесоты» — об игре Кирилла Капризова
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Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин высказался об игре российского нападающего «дикарей» Кирилла Капризова в нынешнем сезоне НХЛ.

«Честно говоря, Капризов на другом уровне, мы этого не ожидали. Мы знали, что он суперзвезда, знали, что он может забивать, знали, что у него есть все нематериальные качества: характер, лидерство и всё такое. Но в этом году он выводит всё на новый уровень, и за этим довольно здорово наблюдать.

У Кирилла новый уровень решимости. Я так впечатлён его игрой и всем, что с ним связано сейчас», — приводит слова Герина RG.

27-летний Капризов в 34 встречах нынешнего сезона набрал 50 (23+27) очков.

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