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Александр Овечкин — единственный действующий игрок НХЛ, кто забил 100+ голов в декабре

Александр Овечкин — единственный действующий игрок НХЛ, кто забил 100+ голов в декабре
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является единственным действующим игроком НХЛ, кто забил 100 и более голов в декабре. У форварда на счету 130 шайб в последнем месяце года. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Ближайшим преследователем среди действующих хоккеистов является капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (90).

В истории НХЛ Овечкин располагается на пятом месте по голам в декабре. До четвёртого места Яромира Ягра (131) — один гол. На третьей строчке — Стив Айзерман (132), на второй — Горди Хоу (141). Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки — 157 шайб.

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