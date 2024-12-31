Александр Овечкин — единственный действующий игрок НХЛ, кто забил 100+ голов в декабре

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является единственным действующим игроком НХЛ, кто забил 100 и более голов в декабре. У форварда на счету 130 шайб в последнем месяце года. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Ближайшим преследователем среди действующих хоккеистов является капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (90).

В истории НХЛ Овечкин располагается на пятом месте по голам в декабре. До четвёртого места Яромира Ягра (131) — один гол. На третьей строчке — Стив Айзерман (132), на второй — Горди Хоу (141). Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки — 157 шайб.