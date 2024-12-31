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17-летний форвард Иван Рябкин расторг контракт с московским «Динамо»

17-летний форвард Иван Рябкин расторг контракт с московским «Динамо»
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17-летний форвард Иван Рябкин расторг контракт с московским «Динамо». Как сообщает пресс-служба бело-голубых, контракт расторгнут по инициативе хоккеиста. Спортивные права на хоккеиста остаются за московским «Динамо». Хоккеист будет пробовать свои силы в Северной Америке.

В нынешнем сезоне 17-летний игрок успел выступить во всех трёх командах системы бело-голубых — Иван дебютировал в КХЛ и принял участие в двух матчах, но очков не набрал, в ВХЛ на счету хоккеиста восемь матчей и две результативные передачи, а в МХЛ в 15 играх — 12 (1+11) набранных очков.

Ранее спортивный директор — генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин — и многие отечественные эксперты советовали Рябкину не торопиться с отъездом за океан.

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