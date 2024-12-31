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Экс-директор «Трактора»: Шабанова можно отпустить в НХЛ после окончания сезона

Экс-директор «Трактора»: Шабанова можно отпустить в НХЛ после окончания сезона
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Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин отметил, что нападающий челябинской команды Максим Шабанов честно отрабатывает свой контракт и имеет моральное право попробовать свои силы в НХЛ. Форвардом интересуются несколько клубов лиги.

«Роман Ротенберг закидывал удочку по Максиму Шабанову, но сам игрок не хочет в СКА. Получается, в новом сезоне он будет в НХЛ или останется в «Тракторе».

Думаю, если Шабанов хочет играть в Северной Америке, его можно будет отпустить после окончания сезона. Он своё отработал, каждый матч играл честно и выдавал то, что мог. К нему нет претензий. Такой шанс в НХЛ даётся не каждому. Я за то, чтобы парень развивался и попробовал себя за океаном. В случае если у него действительно есть желание играть в Северной Америке», — цитирует Баландина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Шабанов провёл 41 матч, в них он набрал 40 очков — забросил 17 шайб, отдал 23 результативные передачи и на данный момент занимает второе место в списке бомбардиров КХЛ.

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