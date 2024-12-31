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Президент КХЛ Алексей Морозов поздравил болельщиков с наступающим Новым годом

Президент КХЛ Алексей Морозов поздравил болельщиков с наступающим Новым годом
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Президент КХЛ Алексей Морозов поздравил болельщиков с наступающим Новым годом и отметил ключевые события уходящего хоккейного года для Континентальной хоккейной лиги.

«В 2024 году мы вместе пережили очень много яркого и запоминающегося. Затаив дыхание, следили за самым непредсказуемым розыгрышем плей-офф в истории лиги, впервые сделали доступным для миллионов болельщиков закулисье финала Кубка Гагарина, приняли решение играть до мая, запустили чемпионат КХЛ 3х3 и познакомили с большим хоккеем гостеприимный Ташкент. Весной все поздравляли «Металлург», ставший одной из самых молодых чемпионских команд в истории, с победой в Кубке Гагарина. Этот год открыл для хоккейной публики много новых имён молодых игроков, которые выходят на ведущие роли.

Спасибо вам, дорогие болельщики, за поддержку — она многое значит для всех нас. Благодаря вам игроки стремятся показывать красивый хоккей, радовать вас заброшенными шайбами и победами, чтобы затем разделить с вами эти положительные эмоции. Пусть в новом году ваши заветные хоккейные желания сбудутся! С Новым годом и Рождеством!» – цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.

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