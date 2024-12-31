Североамериканский журналист заявил, что скучает по хоккейным матчам России с Канадой

Журналист Энди Стрикленд, специализирующийся на освещении матчей и жизни «Сент-Луис Блюз», заявил, что молодёжному чемпионату мира по хоккею 2025 года не хватает сборной России и что он скучает по противостояниям российской и канадской сборных.

«Если не вдаваться в политику, молодёжному чемпионату мира не хватает ещё одной мощной хоккейной страны. Такое разное впечатление от просмотра турнира без участия сборной России. Это всё равно отличный турнир, и я всегда буду смотреть его, но мне не хватает соперничества Канада — Россия и США — Россия», – написал журналист в соцсети.

Напомним, вопрос о допуске национальных команд России будет рассмотрен Международной федерацией хоккея в феврале-марте 2025 года.