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В московском «Динамо» прокомментировали расторжение контракта с Иваном Рябкиным

В московском «Динамо» прокомментировали расторжение контракта с Иваном Рябкиным
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Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко прокомментировал расторжение контракта с нападающим Иваном Рябкиным. Соглашение расторгнуто по инициативе 17-летнего форварда.

«Все знают, что мы всегда идём навстречу игрокам, и на данном этапе решили, что Ивану будет полезнее в плане игры и перезагрузки сменить обстановку. Было принято совместное решение, что для перезагрузки ему полезнее поиграть в Америке», — цитирует Сушко ТАСС.

В нынешнем сезоне 17-летний игрок успел выступить во всех трёх командах системы бело-голубых — Иван дебютировал в КХЛ и принял участие в двух матчах, но очков не набрал, в ВХЛ на счету хоккеиста восемь матчей и две результативные передачи, а в МХЛ в 15 играх — 12 (1+11) набранных очков.

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