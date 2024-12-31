«Невероятно!» Тренер Овечкина по ОФП — об успешном возвращении Александра после травмы

Личный тренер капитана «Вашингтона» Александра Овечкина по ОФП Павел Бурлаченко прокомментировал успешное возвращение нападающего. Россиянин отметился заброшенными шайбами в каждом из двух матчей после травмы.

«Безусловно, то, что Александр так рано вернулся и что он уже в строю, всех порадовало. Более того, всех очень порадовало, что он вот так, с первого же матча, включился в гонку за рекордом, начал забивать! Это тоже прекрасно.

Сейчас главное — не форсировать. Потому что всё равно тот срок, который прошёл с момента его травмы, потрясающе мал — Александр потрясающе быстро восстановился! Это невероятно! Даже не знаю, что же придало ему силы… Может быть, как раз желание продолжить погоню. Это действительно очень быстрое восстановление. Удивительно, что Александр так рано вышел на лёд и сразу же вот так включился в борьбу!» — приводит слова Бурлаченко официальный телеграм-канал команды Александра Овечкина.