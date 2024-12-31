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Президент ФХР Владислав Третьяк поздравил болельщиков с наступающим Новым годом

Президент ФХР Владислав Третьяк поздравил болельщиков с наступающим Новым годом
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поздравил хоккейных болельщиков с наступающим Новым годом.

«Я хотел бы поздравить всех болельщиков и любителей хоккея. У нас любят хоккей, у нас президент играет в хоккей. Мы развиваем хоккей, детский спорт, юношеский, студенческий, Континентальная хоккейная лига. Мы любим хоккей, и хоккей — это наша гордость. Мы всё будем делать для того, чтобы как можно быстрее вернуться на международную арену и снова прославить нашу страну. Чтобы звучал гимн и были победы. Всех с наступающим Новым годом, здоровья, любви и побед», — цитирует Третьяка пресс-служба ФХР.

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