Экс-директор «Трактора» — о Глотове: СКА отдал игрока, который решает исходы матчей

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин прокомментировал обмен между СКА и «Трактором», в результате которого челябинский клуб пополнил нападающий Василий Глотов, бывший одним из лидеров петербургского клуба. В обратном направлении проследовал защитник Илья Карпухин.

«Меня удивило, что в СКА решили отдать Василия Глотова. Илью Карпухина нельзя назвать очень перспективным. Глотов забивал нужные голы во многих играх. Получается, перед плей-офф СКА отдаёт в другую команду игрока, который решает исходы матчей. Возможно, дело в том, что Глотов не хотел подписывать новый контракт с клубом.

Конечно, Глотов — усиление для «Трактора». Но будет очень важно, с каким настроением он придёт — как в ссылку, чтобы доиграть сезон, или действительно биться за команду», — цитирует Баландина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Глотов провёл за СКА 30 встреч, в которых набрал 21 очко — забросил 12 шайб и отдал девять результативных передач. В первом же матче за «Трактор» с «Нефтехимиком» (5:2) форвард отметился результативной передачей.