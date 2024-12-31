Драфт Национальной хоккейной лиги — 2025 пройдёт в новом формате. НХЛ впервые проведёт децентрализованный драфт, сообщает ESPN. Церемония драфта состоится в Лос-Анджелесе на концертной площадке Peacock Theater 27 и 28 июня.

Децентрализованный драфт – это формат, при которым представители клубов будут работать из своих офисов, а не приезжать всей делегацией на место проведения драфта. Подобный метод уже используется в НБА, НФЛ и МЛБ. Хоккеисты вместе с несколькими представителями команд и руководителями лиги соберутся в большом зале, откуда их будут вызывать на сцену.

Ранее The Athletic составил рейтинг 27 лучших игроков предстоящего драфта НХЛ. В него попали два российских игрока системы московского «Динамо» — нападающий Иван Рябкин и защитник Курбан Лиъматов. Лиъматов расположился на 22-м месте, а Рябкин занял 24-е место.