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Инсайдер НХЛ назвал причину провального выступления «Рейнджерс» в текущем сезоне

Инсайдер НХЛ назвал причину провального выступления «Рейнджерс» в текущем сезоне
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Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли назвал причину провального выступления «Рейнджерс» в текущем сезоне и отметил, что всё началось с заявления генерального менеджера Криса Друри о готовности обменять многих игроков команды. На данный момент команда находится на последнем месте в таблице Столичного дивизиона.

«Всё идёт наперекосяк, но я не думаю, что причиной всему является главный тренер Питер Лавиолетт. Команда развалилась в конце ноября, когда Крис Друри объявил клубам лиги о готовности обменять многих игроков команды. С тех пор команда рухнула на дно.

Журналист Ларри Брукс верно подметил, что хоккеисты разочаровались в себе, в организации и городе. Но главное, что они разочаровались в генеральном менеджере. Главный тренер тоже приложил к этому руку некоторыми странными решениями по составу, однако основная причина не в нём», – цитирует Серавалли Daily Faceoff.

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