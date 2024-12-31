Канадский нападающий Джонатан Тэйвз выразил надежду на продолжение карьеры в НХЛ. Форвард пропустил весь прошлый сезон из-за проблем со здоровьем и в последний раз принимал участие в матчах лиги в сезоне-2022/2023. Тэйвз заявил, что прошёл панчакарму – «курс аюрведической детоксикации».

«Я искал способ излечить проблемы с иммунной системой, которые заставили меня уйти из хоккея. Сейчас всё идёт как надо. В глубине души я не чувствую, что моя карьера завершена. Никто не знает, что ждёт меня впереди, но я планирую попытаться вернуться на лёд и ещё поиграть в НХЛ. Нет никаких гарантий, что у меня что-то получится, но я буду стараться изо всех сил», – цитирует Тэйвза GQ.

36-летний хоккеист трижды выигрывал Кубок Стэнли в составе «Чикаго Блэкхоукс» — в 2010, 2013 и 2015 годах. На Олимпийских играх в Ванкувере (2010) и Сочи (2014) Джонатан завоёвывал золотые медали. Тэйвз становился чемпионом мира в 2007 году.