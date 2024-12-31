Старков о выступлении в СКА: когда не играешь, то теряешь время для развития своей карьеры

Нападающий «Адмирала» Степан Старков прокомментировал своё выступление за СКА и заявил, что недостаток игрового времени негативно влияет на карьеру хоккеиста. В прошлом сезоне в составе петербургского клуба форвард провёл лишь 28 матчей и набрал 5 (4+1) очков.

– Подкосило ли вас как-то время, проведённое в СКА, или, наоборот, сделало вас сильнее?

– В вопросе уже ответ содержится, что в этом времени есть и хорошее, и плохое. Когда ты не играешь, то просто жаль, что будто теряешь время для развития своей карьеры. В то же время ты находишься в сильной организации, получаешь хороший опыт. Возможно, я там вырос в тех аспектах, в которых сложно прибавить. В плане психологии, наверное, стал сильнее. Очень легко оценить, когда меняешь клуб, рад ты или нет. Я был очень рад переходу в «Адмирал».

– Какие впечатления остались от работы с Романом Ротенбергом и тренерским штабом СКА? Был ли у вас какой-то индивидуальный диалог?

– У нас были диалоги, но я не скажу, что у меня какой-то осадок остался. Я не из тех, кто будет ходить и обижаться.

– Но некоторые недопонимания были в работе?

– Ну, наверное. Раз я провёл 30 игр за сезон, значит, что-то такое было. Я бы не сказал, что в рабочих процессах у нас были разногласия, просто так получилось, – цитирует Старкова «Советский спорт».

В текущем сезоне на счету Старкова 29 матчей за «Адмирал», в которых нападающий набрал 23 очка — забросил 10 шайб и отдал 13 результативных передач.