Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Иван Мирошниченко сыграет в матче с «Бостоном». В звено Овечкина внесены изменения

Иван Мирошниченко сыграет в матче с «Бостоном». В звено Овечкина внесены изменения
Аудио-версия:
Комментарии

Журналистка Washington Hockey Now Сэмми Сильбер в социальных сетях представила составы звеньев нападения «Вашингтон Кэпиталз» на встречу регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз», который пройдёт сегодня, 31 декабря, и начнётся в 20:30 мск. В частности, в первом звене вместе с Александром Овечкиным и Диланом Строумом выйдет Коннор Макмайкл, который заменил в первой тройке Алексея Протаса, по сравнению с предыдущим матчем с «Детройт Ред Уингз» (2:4).

НХЛ — регулярный чемпионат
31 декабря 2024, вторник. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1-й период
1 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Бразо (Уозерспун) – 01:21     1:1 Протас (Дюбуа, Уилсон) – 12:05    

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми четырьмя звеньями нападающих «Вашингтона» в предстоящей встрече.

Звено 1: Александр Овечкин — Дилан Строум — Коннор Макмайкл

Звено 2: Алексей Протас — Пьер-Люк Дюбуа — Том Уилсон

Звено 3: Эндрю Манджапане — Ларс Эллер — Иван Мирошниченко

Звено 4: Брэндон Дьюхейм — Ник Дауд — Тейлор Рэддиш

Также обращает на себя внимание наличие в составе 20-летнего россиянина Ивана Мирошниченко, который пропустил последние четыре игры по решению тренера.

Материалы по теме
«Это возмутительно!» Реакция Америки на 870-й гол Овечкина в НХЛ
«Это возмутительно!» Реакция Америки на 870-й гол Овечкина в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android