Иван Мирошниченко сыграет в матче с «Бостоном». В звено Овечкина внесены изменения

Журналистка Washington Hockey Now Сэмми Сильбер в социальных сетях представила составы звеньев нападения «Вашингтон Кэпиталз» на встречу регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз», который пройдёт сегодня, 31 декабря, и начнётся в 20:30 мск. В частности, в первом звене вместе с Александром Овечкиным и Диланом Строумом выйдет Коннор Макмайкл, который заменил в первой тройке Алексея Протаса, по сравнению с предыдущим матчем с «Детройт Ред Уингз» (2:4).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми четырьмя звеньями нападающих «Вашингтона» в предстоящей встрече.

Звено 1: Александр Овечкин — Дилан Строум — Коннор Макмайкл

Звено 2: Алексей Протас — Пьер-Люк Дюбуа — Том Уилсон

Звено 3: Эндрю Манджапане — Ларс Эллер — Иван Мирошниченко

Звено 4: Брэндон Дьюхейм — Ник Дауд — Тейлор Рэддиш

Также обращает на себя внимание наличие в составе 20-летнего россиянина Ивана Мирошниченко, который пропустил последние четыре игры по решению тренера.