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«Бостон» забил «Вашингтону» после курьёзной ошибки голкипера «Кэпиталз» Логана Томпсона

«Бостон» забил «Вашингтону» после курьёзной ошибки голкипера «Кэпиталз» Логана Томпсона
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В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Бостон Брюинз». На данный момент идёт первый период, счёт 2:1 в пользу хозяев.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 декабря 2024, вторник. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
2 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Бразо (Уозерспун) – 01:21     1:1 Протас (Дюбуа, Уилсон) – 12:05     2:1 Чикран (Строум, Карлсон) – 17:11 (pp)    

Шайбу в составе гостей уже на второй минуте встречи забросил Джастин Бразо, воспользовавшись курьёзной ошибкой голкипера «столичных» Логана Томпсона, который отбил отскочившую от борта шайбу точно на клюшку форварда.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео досадного эпизода для вратаря «Кэпиталз»:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, 27-летний Томпсон перешёл в «Вашингтон» в летнее межсезонье в результате обмена из «Вегас Голден Найтс». В нынешнем сезоне, без учёта этой игры, он провёл 18 матчей, в которых отражал 91,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,38.

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