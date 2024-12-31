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Сборная Швейцарии обыграла Казахстан в ключевом матче за выход в плей-офф МЧМ-2025

Сборная Швейцарии обыграла Казахстан в ключевом матче за выход в плей-офф МЧМ-2025
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В Оттаве (Канада) завершился матч группового этапа Молодёжного чемпионата мира — 2025, в котором сборная Швейцарии нанесла поражение команде Казахстана со счётом 3:1.

U20 ЧМ-2025 . Группа B
31 декабря 2024, вторник. 20:00 МСК
Казахстан U20
Окончен
1 : 3
Швейцария U20
0:1 Майер (Шнеллер, Джонсон) – 01:41 (5x4)     1:1 Ляпунов (Русланулы, Оразов) – 06:10 (5x5)     1:2 Антенен – 37:18 (5x5)     1:3 Джонсон (Майер, Шнеллер) – 48:59 (5x4)    

Шайбами в составе победителей отметились Симон Майер, Робин Нико Антенен и Людвиг Джонсон. У Казахстана единственный гол на счету Кирилла Ляпунова.

Таким образом, швейцарцы набрали три очка, заняли четвёртое место в турнирной таблице группы B и квалифицировались в плей-офф, отправив домой именно Казахстан, который по итогам группового этапа набрал лишь одно очко и занял пятое место.

Напомним, в заключительном матче группы B сборные Швеции и Чехии разыграют между собой первое место. Встреча пройдёт в ночь с 31 декабря на 1 января и начнётся в 1:00.

Турнирная таблица МЧМ-2025
МЧМ-2025
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