Сборная Швейцарии обыграла Казахстан в ключевом матче за выход в плей-офф МЧМ-2025

В Оттаве (Канада) завершился матч группового этапа Молодёжного чемпионата мира — 2025, в котором сборная Швейцарии нанесла поражение команде Казахстана со счётом 3:1.

Шайбами в составе победителей отметились Симон Майер, Робин Нико Антенен и Людвиг Джонсон. У Казахстана единственный гол на счету Кирилла Ляпунова.

Таким образом, швейцарцы набрали три очка, заняли четвёртое место в турнирной таблице группы B и квалифицировались в плей-офф, отправив домой именно Казахстан, который по итогам группового этапа набрал лишь одно очко и занял пятое место.

Напомним, в заключительном матче группы B сборные Швеции и Чехии разыграют между собой первое место. Встреча пройдёт в ночь с 31 декабря на 1 января и начнётся в 1:00.