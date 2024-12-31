Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

RMNB иронично прокомментировало инцидент с Томом Уилсоном в матче с «Бостоном»

RMNB иронично прокомментировало инцидент с Томом Уилсоном в матче с «Бостоном»
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Russian Machine Never Breaks на официальной странице в социальной сети опубликовало пост, в котором забавно прокомментировало эпизод с участием тафгая «Вашингтон Кэпиталз» Тома Уилсона в матче с «Бостон Брюинз», который проходит в эти минуты.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 декабря 2024, вторник. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Бразо (Уозерспун) – 01:21     1:1 Протас (Дюбуа, Уилсон) – 12:05     2:1 Чикран (Строум, Карлсон) – 17:11 (pp)     3:1 Протас (Дауд) – 59:51    

В одном из моментов третьего периода Уилсон случайно разбил лицо высоко поднятой клюшкой своему же партнёру по команде Мартину Фехервари. После этого канадец извинился перед словаком.

«Том Уилсон извинился за то, что разбил лицо Мартину Фехервари. Это странно, если учитывать, что он так и не извинился за то, что перебил всю франшизу «Нью-Йорк Рейнджерс», — сказано в публикации.

Напомним, за свою карьеру в НХЛ 30-летний Уилсон неоднократно участвовал в драках в играх с «Рейнджерс».

Всего в нынешнем сезоне канадец, с учётом этой игры, провёл 37 встреч, в которых набрал 26 (14+12) очков.

Материалы по теме
«Он увлекает хоккейный мир». Уилсон высказался о возвращении Овечкина после травмы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android