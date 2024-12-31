RMNB иронично прокомментировало инцидент с Томом Уилсоном в матче с «Бостоном»

Издание Russian Machine Never Breaks на официальной странице в социальной сети опубликовало пост, в котором забавно прокомментировало эпизод с участием тафгая «Вашингтон Кэпиталз» Тома Уилсона в матче с «Бостон Брюинз», который проходит в эти минуты.

В одном из моментов третьего периода Уилсон случайно разбил лицо высоко поднятой клюшкой своему же партнёру по команде Мартину Фехервари. После этого канадец извинился перед словаком.

«Том Уилсон извинился за то, что разбил лицо Мартину Фехервари. Это странно, если учитывать, что он так и не извинился за то, что перебил всю франшизу «Нью-Йорк Рейнджерс», — сказано в публикации.

Напомним, за свою карьеру в НХЛ 30-летний Уилсон неоднократно участвовал в драках в играх с «Рейнджерс».

Всего в нынешнем сезоне канадец, с учётом этой игры, провёл 37 встреч, в которых набрал 26 (14+12) очков.