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«Вашингтон» обыграл «Бостон» в последнем матче 2024 года. Овечкин без очков

«Вашингтон» обыграл «Бостон» в последнем матче 2024 года. Овечкин без очков
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В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Бостон Брюинз» со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 декабря 2024, вторник. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Бразо (Уозерспун) – 01:21     1:1 Протас (Дюбуа, Уилсон) – 12:05     2:1 Чикран (Строум, Карлсон) – 17:11 (pp)     3:1 Протас (Дауд) – 59:51    

Дублем в составе победителей отметился белорусский нападающий Алексей Протас. Ещё один гол на счету Джейкоба Чикрана. Единственную шайбу «Бостона» забросил Джастин Бразо.

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не смог отметиться в этой встрече результативными действиями. Для него этот матч стал третьим после отсутствия длиной более чем в месяц из-за перелома, полученного в ноябрьской игре с «Ютой».

«Кэпиталз» набрали 52 очка и вернулись на первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона и всей Восточной конференции. «Бостон» остался с 44 очками и идёт третьим в Атлантическом дивизионе.

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Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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