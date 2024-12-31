«Вашингтон» обыграл «Бостон» в последнем матче 2024 года. Овечкин без очков

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Бостон Брюинз» со счётом 3:1.
Дублем в составе победителей отметился белорусский нападающий Алексей Протас. Ещё один гол на счету Джейкоба Чикрана. Единственную шайбу «Бостона» забросил Джастин Бразо.
Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не смог отметиться в этой встрече результативными действиями. Для него этот матч стал третьим после отсутствия длиной более чем в месяц из-за перелома, полученного в ноябрьской игре с «Ютой».
«Кэпиталз» набрали 52 очка и вернулись на первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона и всей Восточной конференции. «Бостон» остался с 44 очками и идёт третьим в Атлантическом дивизионе.
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