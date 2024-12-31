Александр Овечкин не смог продлить свою семиматчевую очковую серию в НХЛ

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Бостон Брюинз» со счётом 3:1.
Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не смог отметиться в этой встрече результативными действиями.
Таким образом, 39-летний россиянин не сумел продлить свою семиматчевую серию с набранными очками, которая началась ещё в ноябре, до того, как он получил перелом ноги в игре с «Ютой» и пропустил более месяца. Вернувшись в состав, Овечкин набирал очки в двух встречах кряду.
Всего в нынешнем сезоне российский суперфорвард провёл 21 матч, в которых набрал 27 (17+10) очков. На данный момент он отстаёт на 24 шайбы от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки в регулярках НХЛ. На счету Овечкина 870 голов, у Гретцки — 894.
- 31 декабря 2024
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