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Александр Овечкин не смог продлить свою семиматчевую очковую серию в НХЛ

Александр Овечкин не смог продлить свою семиматчевую очковую серию в НХЛ
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В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Бостон Брюинз» со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 декабря 2024, вторник. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Бразо (Уозерспун) – 01:21     1:1 Протас (Дюбуа, Уилсон) – 12:05     2:1 Чикран (Строум, Карлсон) – 17:11 (pp)     3:1 Протас (Дауд) – 59:51    

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не смог отметиться в этой встрече результативными действиями.

Таким образом, 39-летний россиянин не сумел продлить свою семиматчевую серию с набранными очками, которая началась ещё в ноябре, до того, как он получил перелом ноги в игре с «Ютой» и пропустил более месяца. Вернувшись в состав, Овечкин набирал очки в двух встречах кряду.

Всего в нынешнем сезоне российский суперфорвард провёл 21 матч, в которых набрал 27 (17+10) очков. На данный момент он отстаёт на 24 шайбы от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки в регулярках НХЛ. На счету Овечкина 870 голов, у Гретцки — 894.

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