Александр Овечкин не смог продлить свою семиматчевую очковую серию в НХЛ

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Бостон Брюинз» со счётом 3:1.

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не смог отметиться в этой встрече результативными действиями.

Таким образом, 39-летний россиянин не сумел продлить свою семиматчевую серию с набранными очками, которая началась ещё в ноябре, до того, как он получил перелом ноги в игре с «Ютой» и пропустил более месяца. Вернувшись в состав, Овечкин набирал очки в двух встречах кряду.

Всего в нынешнем сезоне российский суперфорвард провёл 21 матч, в которых набрал 27 (17+10) очков. На данный момент он отстаёт на 24 шайбы от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки в регулярках НХЛ. На счету Овечкина 870 голов, у Гретцки — 894.