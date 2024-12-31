22 сейва Сорокина не спасли «Айлендерс» от поражения в матче с «Торонто»

В Торонто (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» нанёс поражение «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 3:1.

Шайбами в составе победителей отметились Давид Кемпф, Стивен Лоренц и Джон Таварес. У «островитян» единственный гол на счету Жан-Габриэля Пажо.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил в этой встрече 22 броска по своим воротам.

Отметим, что во втором периоде команды забросили по шайбе, однако оба этих гола были отменены в результате челленджей главных тренеров.

«Кленовые листья» набрали 48 очков и вышли на первое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Айлендерс» остались с 35 очками и идут на седьмой строчке в Столичном дивизионе.