22 сейва Сорокина не спасли «Айлендерс» от поражения в матче с «Торонто»
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В Торонто (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» нанёс поражение «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 3:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
31 декабря 2024, вторник. 21:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Кемпф (Нюландер, Танев) – 17:54 1:1 Пажо (Добсон, Барзал) – 31:59 2:1 Лоренц (Ривз, Дьюар) – 32:15 3:1 Таварес (Нюландер, Марнер) – 59:27 (pp)
Шайбами в составе победителей отметились Давид Кемпф, Стивен Лоренц и Джон Таварес. У «островитян» единственный гол на счету Жан-Габриэля Пажо.
Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил в этой встрече 22 броска по своим воротам.
Отметим, что во втором периоде команды забросили по шайбе, однако оба этих гола были отменены в результате челленджей главных тренеров.
«Кленовые листья» набрали 48 очков и вышли на первое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Айлендерс» остались с 35 очками и идут на седьмой строчке в Столичном дивизионе.
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