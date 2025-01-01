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«Вашингтон» вернулся на первое место в Восточной конференции НХЛ

«Вашингтон» вернулся на первое место в Восточной конференции НХЛ
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В ночь с 31 декабря на 1 января в Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Бостон Брюинз» (3:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
31 декабря 2024, вторник. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Бразо (Уозерспун) – 01:21     1:1 Протас (Дюбуа, Уилсон) – 12:05     2:1 Чикран (Строум, Карлсон) – 17:11 (pp)     3:1 Протас (Дауд) – 59:51    

После этой победы «Вашингтон» набрал 52 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона и всей Восточной конференции, обойдя «Нью-Джерси Дэвилз» (51).

С полной турнирной таблицей НХЛ вы можете ознакомиться на «Чемпионате»:

Турнирная таблица НХЛ

В следующей встрече 3 января «Кэпиталз» примут дома «Миннесоту Уайлд».

Отметим, российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не смог отметиться в этой игре результативными действиями и не сумел продлить свою семиматчевую серию с набранными очками.

Календарь НХЛ
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