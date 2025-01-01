«Вашингтон» вернулся на первое место в Восточной конференции НХЛ

В ночь с 31 декабря на 1 января в Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Бостон Брюинз» (3:1).

После этой победы «Вашингтон» набрал 52 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона и всей Восточной конференции, обойдя «Нью-Джерси Дэвилз» (51).

С полной турнирной таблицей НХЛ вы можете ознакомиться на «Чемпионате»:

В следующей встрече 3 января «Кэпиталз» примут дома «Миннесоту Уайлд».

Отметим, российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не смог отметиться в этой игре результативными действиями и не сумел продлить свою семиматчевую серию с набранными очками.

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