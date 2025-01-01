Игорь Шестёркин получил травму верхней части тела. Вратарю нашли замену в АХЛ

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин получил травму верхней части тела. Об этом сообщает журналист и инсайдер Дэн Роден в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, вратаря «Рейнджерс» в ближайшем матче с «Бостон Брюинз», который пройдёт 3 января, заменит Луи Доминге, выступающий за фарм-клуб «копов» в АХЛ.

Напомним, в начале текущего сезона Шестёркин подписал восьмилетнее соглашение с «Рейнджерс» с кэпхитом $ 11,5 млн, которое вступит в силу с сезона-2025/2026. Общая сумма контракта россиянина составила $ 92 млн.

В текущем сезоне Шестёркин провёл 27 матчей, в которых одержал 11 побед с процентом отражённых бросков 90,6%.

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