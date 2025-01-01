Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игорь Шестёркин получил травму верхней части тела. Вратарю нашли замену в АХЛ

Игорь Шестёркин получил травму верхней части тела. Вратарю нашли замену в АХЛ
Комментарии

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин получил травму верхней части тела. Об этом сообщает журналист и инсайдер Дэн Роден в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, вратаря «Рейнджерс» в ближайшем матче с «Бостон Брюинз», который пройдёт 3 января, заменит Луи Доминге, выступающий за фарм-клуб «копов» в АХЛ.

Напомним, в начале текущего сезона Шестёркин подписал восьмилетнее соглашение с «Рейнджерс» с кэпхитом $ 11,5 млн, которое вступит в силу с сезона-2025/2026. Общая сумма контракта россиянина составила $ 92 млн.

В текущем сезоне Шестёркин провёл 27 матчей, в которых одержал 11 побед с процентом отражённых бросков 90,6%.

Материалы по теме
Сумасшедший матч Шестёркина в НХЛ! Вот за что ему «насыпали» $ 92 млн
Сумасшедший матч Шестёркина в НХЛ! Вот за что ему «насыпали» $ 92 млн

Лучшие вратари российского хоккея:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android