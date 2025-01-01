Сборная Финляндии всухую обыграла Латвию на МЧМ-2025
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В ночь с 31 декабря на 1 января в столице Канады Оттаве завершился очередной матч 49-го молодёжного чемпионата мира по хоккею. Во втором матче игрового дня встретились молодёжные сборные Финляндии и Латвии. Игра проходила на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась уверенной победой финнов со счётом 3:0.
U20 ЧМ-2025 . Группа A
31 декабря 2024, вторник. 22:30 МСК
Финляндия U20
Окончен
3 : 0
Латвия U20
1:0 Раутиайнен (Хелениус, Вяйсянен) – 07:05 (5x5) 2:0 Киискинен (Ниеминен, Руохонен) – 27:06 (5x5) 3:0 Халттунен (Кивихарью, Раутиайнен) – 42:05 (5x4)
В составе победителей голами отличились Беньямин Раутиайнен, Ессе Киискинен и Каспер Халттунен.
Сборная Финляндии занимает первое место в турнирной таблице группы А с 8 очками. Национальная команда Латвии располагается на четвёртом месте группы А, набрав 4 очка. Отметим, что обе сборные попали в плей-офф МЧМ-2025.
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