Сборная Финляндии всухую обыграла Латвию на МЧМ-2025

В ночь с 31 декабря на 1 января в столице Канады Оттаве завершился очередной матч 49-го молодёжного чемпионата мира по хоккею. Во втором матче игрового дня встретились молодёжные сборные Финляндии и Латвии. Игра проходила на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась уверенной победой финнов со счётом 3:0.

В составе победителей голами отличились Беньямин Раутиайнен, Ессе Киискинен и Каспер Халттунен.

Сборная Финляндии занимает первое место в турнирной таблице группы А с 8 очками. Национальная команда Латвии располагается на четвёртом месте группы А, набрав 4 очка. Отметим, что обе сборные попали в плей-офф МЧМ-2025.

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