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Швеция U20 — Чехия U20, результат матча 1 января 2025, счёт 4:2, молодёжный чемпионат мира — 2025

Сборная Швеции победила Чехию и заняла первое место в группе B на МЧМ-2025
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В ночь с 31 декабря на 1 января в столице Канады Оттаве завершился очередной матч 49-го молодёжного чемпионата мира по хоккею. В третьем матче игрового дня встретились молодёжные сборные Швеции и Чехии. Игра проходила на стадионе «Ти-Ди Плэйс Арена» и завершилась победой шведов со счётом 4:2.

U20 ЧМ-2025 . Группа B
01 января 2025, среда. 01:00 МСК
Швеция U20
Окончен
4 : 2
Чехия U20
1:0 Трафф (Линдштейн, Нильссон) – 21:52 (5x4)     2:0 Трафф (Вальберг, Стенберг) – 27:18 (5x5)     2:1 Сикора (Ехо, Иржичек) – 31:57 (5x4)     3:1 Унгер Cёрум (Стенберг) – 38:17 (5x5)     4:1 Вальберг (Нильссон, Эклунд) – 38:47 (5x5)     4:2 Шале – 40:34    

В составе победителей голами отличились Херман Трафф (дубль), Феликс Унгер Cёрум и Антон Вальберг. У чехов заброшенными шайбами отметились Петр Сикора и Эдуард Шале.

Сборная Швеции заняла первое место в турнирной таблице группы B с 12 очками. Национальная команда Чехии располагается на втором месте группы B, набрав 9 очков. Отметим, что обе сборные попали в плей-офф МЧМ-2025.

Календарь МЧМ-2025
Турнирная таблица МЧМ-2025
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