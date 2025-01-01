Сборная Швеции победила Чехию и заняла первое место в группе B на МЧМ-2025

В ночь с 31 декабря на 1 января в столице Канады Оттаве завершился очередной матч 49-го молодёжного чемпионата мира по хоккею. В третьем матче игрового дня встретились молодёжные сборные Швеции и Чехии. Игра проходила на стадионе «Ти-Ди Плэйс Арена» и завершилась победой шведов со счётом 4:2.

В составе победителей голами отличились Херман Трафф (дубль), Феликс Унгер Cёрум и Антон Вальберг. У чехов заброшенными шайбами отметились Петр Сикора и Эдуард Шале.

Сборная Швеции заняла первое место в турнирной таблице группы B с 12 очками. Национальная команда Чехии располагается на втором месте группы B, набрав 9 очков. Отметим, что обе сборные попали в плей-офф МЧМ-2025.

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