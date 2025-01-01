Определилась первая пара плей-офф молодёжного чемпионата мира — 2025
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Сборная Швеции обыграла Чехию (4:2) и с 12 очками заняла первое место в группе турнирной таблице группы B на молодёжном чемпионате мира — 2025. Таким образом, «Тре крунур» в 1/4 финала МЧМ-2025 сыграют с четвёртой командой группы А — Латвией.
U20 ЧМ-2025 . Группа B
01 января 2025, среда. 01:00 МСК
Швеция U20
Окончен
4 : 2
Чехия U20
1:0 Трафф (Линдштейн, Нильссон) – 21:52 (5x4) 2:0 Трафф (Вальберг, Стенберг) – 27:18 (5x5) 2:1 Сикора (Ехо, Иржичек) – 31:57 (5x4) 3:1 Унгер Cёрум (Стенберг) – 38:17 (5x5) 4:1 Вальберг (Нильссон, Эклунд) – 38:47 (5x5) 4:2 Шале – 40:34
Национальная команда Чехии расположилась на втором месте группы B, набрав 9 очков. Третью строчку заняла сборная Словакии, на счету которой 5 очков. Замкнула квартет команд, вышедших в плей-офф, Швейцария. У «крестоносцев» 3 очка.
Пятое место в турнирной таблице с 1 очком заняла команда Казахстана. Таким образом, «барсы» остались за бортом 1/4 финала МЧМ-2025.
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