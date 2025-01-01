Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Итоговое положение команд группы B молодёжного чемпионата мира — 2025. Стали известны все участники плей-офф из группы B

Определилась первая пара плей-офф молодёжного чемпионата мира — 2025
Комментарии

Сборная Швеции обыграла Чехию (4:2) и с 12 очками заняла первое место в группе турнирной таблице группы B на молодёжном чемпионате мира — 2025. Таким образом, «Тре крунур» в 1/4 финала МЧМ-2025 сыграют с четвёртой командой группы А — Латвией.

U20 ЧМ-2025 . Группа B
01 января 2025, среда. 01:00 МСК
Швеция U20
Окончен
4 : 2
Чехия U20
1:0 Трафф (Линдштейн, Нильссон) – 21:52 (5x4)     2:0 Трафф (Вальберг, Стенберг) – 27:18 (5x5)     2:1 Сикора (Ехо, Иржичек) – 31:57 (5x4)     3:1 Унгер Cёрум (Стенберг) – 38:17 (5x5)     4:1 Вальберг (Нильссон, Эклунд) – 38:47 (5x5)     4:2 Шале – 40:34    

Национальная команда Чехии расположилась на втором месте группы B, набрав 9 очков. Третью строчку заняла сборная Словакии, на счету которой 5 очков. Замкнула квартет команд, вышедших в плей-офф, Швейцария. У «крестоносцев» 3 очка.

Пятое место в турнирной таблице с 1 очком заняла команда Казахстана. Таким образом, «барсы» остались за бортом 1/4 финала МЧМ-2025.

Календарь МЧМ-2025
Турнирная таблица МЧМ-2025
Материалы по теме
Сборная Швеции победила Чехию и заняла первое место в группе B на МЧМ-2025

Последняя игра России на ЧМ по хоккею:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android