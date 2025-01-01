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Чикаго Блэкхоукс — Сент-Луис Блюз, результат матча 1 января 2025, счёт 2:6, регулярный чемпионат НХЛ

«Сент-Луис» уверенно обыграл «Чикаго». Бучневич сделал ассист, у Торопченко — «+2»
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В ночь с 31 декабря на 1 января на льду «Ригли Филд» в американском Чикаго завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Сент-Луис Блюз». Победу в игре со счётом 6:2 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 января 2025, среда. 01:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 6
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Фаулер (Бучневич, Томас) – 01:40 (pp)     0:2 Кайру (Нейборс, Холлоуэй) – 08:10 (pp)     1:2 Холл (Донато) – 15:26 (pp)     1:3 Фолк (Броберг, Сундквист) – 27:15     1:4 Холлоуэй (Фолк, Шенн) – 33:34     1:5 Фаулер (Тексье) – 37:51     2:5 Бертуцци (Джонс, Бедард) – 51:15 (pp)     2:6 Тексье (Фолк, Уокер) – 56:18    

В составе победителей голами отметились Кэм Фаулер (дубль), Джордан Кайру, Джастин Фолк (1+2), Дилан Холлоуэй (1+1) и Александр Тексье (1+1). Российский форвард «блюз» Павел Бучневич отличился голевой передачей. Другой нападающий гостей Алексей Торопченко завершил встречу с показателем полезности «+2».

За хозяев забивали Тейлор Холл и Тайлер Бертуцци.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Чикаго» имеет в своём активе 26 очков и занимает последнее 16 место в таблице Западной конференции. «Сент-Луис» там же идёт на 10-й строчке с 40 очками.

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