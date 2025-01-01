«Сент-Луис» уверенно обыграл «Чикаго». Бучневич сделал ассист, у Торопченко — «+2»

В ночь с 31 декабря на 1 января на льду «Ригли Филд» в американском Чикаго завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Сент-Луис Блюз». Победу в игре со счётом 6:2 одержали гости.
В составе победителей голами отметились Кэм Фаулер (дубль), Джордан Кайру, Джастин Фолк (1+2), Дилан Холлоуэй (1+1) и Александр Тексье (1+1). Российский форвард «блюз» Павел Бучневич отличился голевой передачей. Другой нападающий гостей Алексей Торопченко завершил встречу с показателем полезности «+2».
За хозяев забивали Тейлор Холл и Тайлер Бертуцци.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
«Чикаго» имеет в своём активе 26 очков и занимает последнее 16 место в таблице Западной конференции. «Сент-Луис» там же идёт на 10-й строчке с 40 очками.
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