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Колорадо Эвеланш — Виннипег Джетс, результат матча 1 января 2025, счёт 5:2, регулярный чемпионат НХЛ

Ассист Маккиннона на гол Рантанена помогли «Колорадо» победить «Виннипег» в матче НХЛ
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В ночь с 31 декабря на 1 января на льду «Болл-Арена» в американском Денвере завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Виннипег Джетс». Победу в игре со счётом 5:2 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 января 2025, среда. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Лехконен (Мэнсон, Жирар) – 11:51     1:1 Купари (Бэррон, Пионк) – 30:20     2:1 Тэйвз (Макар, О'Коннор) – 36:37     2:2 Виларди (Стэнли, Нидеррайтер) – 38:32     3:2 Миттельштадт (Мэнсон, Друен) – 47:22     4:2 Рантанен (Маккиннон, Кивиранта) – 58:31     5:2 Колтон (Друен) – 59:53    

В составе победителей голами отличились Арттури Лехконен, Девон Тэйвз, Кейси Миттельштадт, Микко Рантанен и Росс Колтон. Голевой передачей в этом матче отметился звёздный нападающий Натан Маккиннон.

У гостей забивали Расмус Купари и Габриэль Виларди.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Колорадо» продолжит домашнюю серию и встретится с «Баффало Сэйбрз» 3 января. «Виннипег» дома сыграет с «Анахайм Дакс» также 3 января.

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