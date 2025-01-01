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Ассист Маккиннона на гол Рантанена помогли «Колорадо» победить «Виннипег» в матче НХЛ

В ночь с 31 декабря на 1 января на льду «Болл-Арена» в американском Денвере завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Виннипег Джетс». Победу в игре со счётом 5:2 одержали хозяева.

В составе победителей голами отличились Арттури Лехконен, Девон Тэйвз, Кейси Миттельштадт, Микко Рантанен и Росс Колтон. Голевой передачей в этом матче отметился звёздный нападающий Натан Маккиннон.

У гостей забивали Расмус Купари и Габриэль Виларди.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Колорадо» продолжит домашнюю серию и встретится с «Баффало Сэйбрз» 3 января. «Виннипег» дома сыграет с «Анахайм Дакс» также 3 января.

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