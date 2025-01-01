Гол Кейна и ассист Тарасенко помогли «Детройту» одолеть «Питтсбург». У Малкина — «-2»

В ночь с 31 декабря на 1 января на льду «Литтл Сизарс-арена» в американском Детройте завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Детройт Ред Уингз» и «Питтсбург Пингвинз». Победу в игре со счётом 4:2 одержали хозяева.
В составе победителей голами отличились Йонатан Берггрен, Патрик Кейн, Джей Ти Комфер (1+1) и Дилан Ларкин. Российский форвард Владимир Тарасенко отдал в этой встрече голевую передачу.
Дублем у «пингвинов» отметился Дрю О'Коннор. Ветеран и лидер гостей Сидни Кросби сделал ассист. Россиянин Евгений Малкин завершил встречу с показателем полезности «-2».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
«Детройт» начнёт выездную серию и сыграет с «Коламбус Блю Джекетс» 3 января. «Питтсбург» в гостях встретится с «Флоридой Пантерз» 4 января.
Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году:
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