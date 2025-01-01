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Детройт Ред Уингз — Питтсбург Пингвинз, результат матча 1 января 2025, счёт 4:2, регулярный чемпионат НХЛ

Гол Кейна и ассист Тарасенко помогли «Детройту» одолеть «Питтсбург». У Малкина — «-2»
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В ночь с 31 декабря на 1 января на льду «Литтл Сизарс-арена» в американском Детройте завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Детройт Ред Уингз» и «Питтсбург Пингвинз». Победу в игре со счётом 4:2 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 января 2025, среда. 04:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Берггрен (Тарасенко, Комфер) – 07:52     1:1 О'Коннор (Гласс) – 18:29     2:1 Кейн (Дебринкэт, Рэймонд) – 23:41 (pp)     2:2 О'Коннор – 43:18 (pp)     3:2 Комфер (Густафссон, Берггрен) – 54:26 (pp)     4:2 Ларкин (Рэймонд, Велено) – 59:46    

В составе победителей голами отличились Йонатан Берггрен, Патрик Кейн, Джей Ти Комфер (1+1) и Дилан Ларкин. Российский форвард Владимир Тарасенко отдал в этой встрече голевую передачу.

Дублем у «пингвинов» отметился Дрю О'Коннор. Ветеран и лидер гостей Сидни Кросби сделал ассист. Россиянин Евгений Малкин завершил встречу с показателем полезности «-2».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Детройт» начнёт выездную серию и сыграет с «Коламбус Блю Джекетс» 3 января. «Питтсбург» в гостях встретится с «Флоридой Пантерз» 4 января.

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