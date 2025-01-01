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«Филадельфия» всухую крупно обыграла «Сан-Хосе». У Замулы — гол и ассист, Мичков без очков

В ночь с 31 декабря на 1 января на льду «Эс-Эй-Пи-центр» в американском Сан-Хосе завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Филадельфия Флайерз». Победу в игре со счётом 4:0 одержали гости.

В составе победителей голами отличились Ник Силер, Райан Пилинг, Трэвис Конечны, а также российский защитник Егор Замула, который к своей шайбе добавил результативную передачу. Форвард Матвей Мичков голевыми действиями в этой игре не отметился.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Сан-Хосе» продолжит домашнюю серию и встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 3 января. «Филадельфия» на выезде сыграет с «Вегас Голден Найтс» также 3 января.

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