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Миннесота Уайлд — Нэшвилл Предаторз, результат матча 1 января 2025, счёт 5:3, регулярный чемпионат НХЛ

«Миннесота» без Капризова не без труда победила «Нэшвилл» в матче НХЛ
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В ночь с 31 декабря на 1 января на льду «Эксел Энерджи-центр» в американском Сент-Поле завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Миннесота Уайлд» и «Нэшвилл Предаторз». Победу в игре со счётом 5:3 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 января 2025, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Росси (Цуккарелло, Бродин) – 07:54     1:1 Сиссонс (Шей, Бланкенбург) – 11:00     1:2 Маршессо (Стэмкос) – 15:14     2:2 Цуккарелло (Эрикссон Эк, Густавссон) – 26:19 (pp)     3:2 Бродин (Фолиньо, Росси) – 28:57     3:3 О'Райлли (Нюквист, Шей) – 32:01     4:3 Чисхольм (Хартман, Юханссон) – 37:08 (pp)     5:3 Росси (Эрикссон Эк, Фэйбер) – 47:07 (pp)    

В составе победителей голами отличились Марко Росси (2+1), Матс Цуккарелло (1+1), Юнас Бродин (1+1) и Деклан Чисхольм. Российские игроки «Миннесоты» Марат Хуснутдинов и Яков Тренин результативными действиями в этой встрече не отметились. Марат завершил встречу с показателем полезности «-1», у Якова — «-2».

У гостей забивали Колтон Сиссонс, Джонатан Маршессо и Райан О'Райлли.

Напомним, лидер «дикарей» Кирилл Капризов пропускал этот матч из-за травмы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Миннесота» начнёт выездную серию и сыграет с «Вашингтон Кэпиталз» 3 января. «Нэшвилл» на выезде встретится с «Ванкувер Кэнакс» 4 января.

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