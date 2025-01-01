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«Миннесота» без Капризова не без труда победила «Нэшвилл» в матче НХЛ

В ночь с 31 декабря на 1 января на льду «Эксел Энерджи-центр» в американском Сент-Поле завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Миннесота Уайлд» и «Нэшвилл Предаторз». Победу в игре со счётом 5:3 одержали хозяева.

В составе победителей голами отличились Марко Росси (2+1), Матс Цуккарелло (1+1), Юнас Бродин (1+1) и Деклан Чисхольм. Российские игроки «Миннесоты» Марат Хуснутдинов и Яков Тренин результативными действиями в этой встрече не отметились. Марат завершил встречу с показателем полезности «-1», у Якова — «-2».

У гостей забивали Колтон Сиссонс, Джонатан Маршессо и Райан О'Райлли.

Напомним, лидер «дикарей» Кирилл Капризов пропускал этот матч из-за травмы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Миннесота» начнёт выездную серию и сыграет с «Вашингтон Кэпиталз» 3 января. «Нэшвилл» на выезде встретится с «Ванкувер Кэнакс» 4 января.

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