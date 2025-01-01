Сборная США уверенно обыграла Канаду на её льду и выиграла группу А на МЧМ-2025

В ночь с 31 декабря на 1 января в столице Канады Оттаве завершился очередной матч 49-го молодёжного чемпионата мира по хоккею. Во последнем матче игрового дня встретились молодёжные сборные Канады и США. Игра проходила на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась уверенной победой американцев со счётом 4:1.

В составе победителей голами отличились Коул Хатсон (1+1), Дэнни Нельсон, Коул Айзерман (1+1) и Райан Леонард. У канадцев единственную шайбу забросил Брэдли Надо.

Сборная США заняла первое место в турнирной таблице группы А с 10 очками. Национальная команда Канады расположилась на третьем месте группы А, набрав 7 очков. Отметим, что обе сборные попали в плей-офф МЧМ-2025.

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