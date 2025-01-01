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Сборная США уверенно обыграла Канаду на её льду и выиграла группу А на МЧМ-2025

Сборная США уверенно обыграла Канаду на её льду и выиграла группу А на МЧМ-2025
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В ночь с 31 декабря на 1 января в столице Канады Оттаве завершился очередной матч 49-го молодёжного чемпионата мира по хоккею. Во последнем матче игрового дня встретились молодёжные сборные Канады и США. Игра проходила на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась уверенной победой американцев со счётом 4:1.

U20 ЧМ-2025 . Группа A
01 января 2025, среда. 04:00 МСК
Канада U20
Окончен
1 : 4
США U20
0:1 Хатсон (Айзерман) – 13:02 (5x4)     1:1 Надо (Ягер, Молендик) – 41:58 (5x4)     1:2 Нельсон (Хатсон, Коннелли) – 44:22 (5x4)     1:3 Айзерман (Буйум) – 53:21 (5x4)     1:4 Леонард – 58:08 (en)    

В составе победителей голами отличились Коул Хатсон (1+1), Дэнни Нельсон, Коул Айзерман (1+1) и Райан Леонард. У канадцев единственную шайбу забросил Брэдли Надо.

Сборная США заняла первое место в турнирной таблице группы А с 10 очками. Национальная команда Канады расположилась на третьем месте группы А, набрав 7 очков. Отметим, что обе сборные попали в плей-офф МЧМ-2025.

Календарь МЧМ-2025
Турнирная таблица МЧМ-2025
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