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Дубль Марченко и два очка Воронкова помогли «Коламбусу» по буллитам победить «Каролину»

В ночь с 31 декабря на 1 января на льду «Нейшнвайд-Арена» в американском Коламбусе завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Каролина Харрикейнз». Победу в игре со счётом 4:3 в серии буллитов одержали хозяева.

В составе победителей дублем отметился российский форвард Кирилл Марченко, его партнёр по команде нападающий Дмитрий Воронков набрал 2 (1+1) очка. Победный буллит на счету Адама Фантилли.

У гостей заброшенными шайбами отличились Тай Смит, Джек Рослович и Еспери Котканиеми.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Коламбус» продолжит домашнюю серию и встретится с «Детройт Ред Уингз» 3 января. «Каролина» на выезде сыграет с «Флоридой Пантерз» 3 января.

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