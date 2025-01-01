Дубль Марченко и два очка Воронкова помогли «Коламбусу» по буллитам победить «Каролину»

В ночь с 31 декабря на 1 января на льду «Нейшнвайд-Арена» в американском Коламбусе завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Каролина Харрикейнз». Победу в игре со счётом 4:3 в серии буллитов одержали хозяева.
В составе победителей дублем отметился российский форвард Кирилл Марченко, его партнёр по команде нападающий Дмитрий Воронков набрал 2 (1+1) очка. Победный буллит на счету Адама Фантилли.
У гостей заброшенными шайбами отличились Тай Смит, Джек Рослович и Еспери Котканиеми.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
«Коламбус» продолжит домашнюю серию и встретится с «Детройт Ред Уингз» 3 января. «Каролина» на выезде сыграет с «Флоридой Пантерз» 3 января.
Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой:
- 1 января 2025
-
07:31
-
07:13
-
06:59
-
06:52
-
06:44
-
06:40
-
06:28
-
04:19
-
04:03
-
03:45
-
02:32
-
02:21
-
02:12
-
01:18
- 31 декабря 2024
-
23:41
-
23:28
-
23:18
-
23:06
-
22:31
-
21:10
-
20:14
-
20:00
-
19:40
-
19:20
-
19:00
-
18:40
-
18:20
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30