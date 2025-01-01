Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коламбус Блю Джекетс — Каролина Харрикейнз, результат матча 1 января 2025, счёт 4:3 Б, регулярный чемпионат НХЛ

Дубль Марченко и два очка Воронкова помогли «Коламбусу» по буллитам победить «Каролину»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 31 декабря на 1 января на льду «Нейшнвайд-Арена» в американском Коламбусе завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Каролина Харрикейнз». Победу в игре со счётом 4:3 в серии буллитов одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 января 2025, среда. 04:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 3
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Марченко (Монахан, Матейчук) – 04:48     1:1 Смит (Ахо, Нечас) – 09:59 (pp)     2:1 Марченко (Воронков, Монахан) – 15:43     2:2 Рослович (Джарвис, Ахо) – 25:47     2:3 Котканиеми (Робинсон) – 28:18     3:3 Воронков (Монахан, Веренски) – 44:58 (pp)     4:3 Фантилли – 65:00    

В составе победителей дублем отметился российский форвард Кирилл Марченко, его партнёр по команде нападающий Дмитрий Воронков набрал 2 (1+1) очка. Победный буллит на счету Адама Фантилли.

У гостей заброшенными шайбами отличились Тай Смит, Джек Рослович и Еспери Котканиеми.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Коламбус» продолжит домашнюю серию и встретится с «Детройт Ред Уингз» 3 января. «Каролина» на выезде сыграет с «Флоридой Пантерз» 3 января.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Материалы по теме
Видео
«Миннесота» без Капризова не без труда победила «Нэшвилл» в матче НХЛ

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android