Определились все четвертьфинальные пары молодёжного чемпионата мира — 2025

Стали известны все четвертьфинальные пары 49-го молодёжного чемпионата мира по хоккею, который проходит в столице Канады Оттаве.

Так, сборная США, выигравшая группа А, в 1/4 финала встретится с четвёртой командой группы B — Швейцарией. Чешская национальная команда (2) проведёт встречу с хозяевами турнира — сборной Канады (3). Швеция (1) в первом раунде плей-офф МЧМ-2025 сыграет Латвией (4). Национальная команда Финляндии (2), в свою очередь, сыграет со Словакией (3).

Все пары 1/4 финала молодежного чемпионата мира:

США — Швейцария.

Чехия — Канада.

Швеция — Латвия.

Финляндия — Словакия.

Напомним, игры 1/4 финала пройдут 2 января.

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