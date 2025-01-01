Определились все четвертьфинальные пары молодёжного чемпионата мира — 2025
Стали известны все четвертьфинальные пары 49-го молодёжного чемпионата мира по хоккею, который проходит в столице Канады Оттаве.
Так, сборная США, выигравшая группа А, в 1/4 финала встретится с четвёртой командой группы B — Швейцарией. Чешская национальная команда (2) проведёт встречу с хозяевами турнира — сборной Канады (3). Швеция (1) в первом раунде плей-офф МЧМ-2025 сыграет Латвией (4). Национальная команда Финляндии (2), в свою очередь, сыграет со Словакией (3).
Все пары 1/4 финала молодежного чемпионата мира:
- США — Швейцария.
- Чехия — Канада.
- Швеция — Латвия.
- Финляндия — Словакия.
Напомним, игры 1/4 финала пройдут 2 января.
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