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Молодёжный чемпионат мира по хоккею — 2025: результаты, календарь, таблица 31 декабря 2024 года

МЧМ по хоккею — 2025: результаты, календарь, таблица 31 декабря 2024 года
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В ночь с 31 декабря 2024 года на 1 января 2025-го в Оттаве (Канада) прошли очередные матчи 49-го молодёжного чемпионата мира – 2025 (U20) по хоккею. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами. Всего в этот день состоялось две игры.

Хоккей. Молодёжный чемпионат мира — 2025, Канада. Результаты матчей 31 декабря:

Швейцария – Казахстан – 3:1.
Финляндия – Латвия – 3:0.
Швеция – Чехия – 4:2.
США – Канада – 4:1.

Молодёжная сборная России пропускает мировое первенство из-за отстранения со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ). Финал МЧМ-2025 пройдёт 6 января на «Канадиен Тайр-центр».

По итогам прошедшего игрового дня определились четвертьфиналисты турнира:

Календарь МЧМ-2025
Турнирная таблица МЧМ-2025
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