МЧМ по хоккею — 2025: результаты, календарь, таблица 31 декабря 2024 года

В ночь с 31 декабря 2024 года на 1 января 2025-го в Оттаве (Канада) прошли очередные матчи 49-го молодёжного чемпионата мира – 2025 (U20) по хоккею. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами. Всего в этот день состоялось две игры.

Хоккей. Молодёжный чемпионат мира — 2025, Канада. Результаты матчей 31 декабря:

Швейцария – Казахстан – 3:1.

Финляндия – Латвия – 3:0.

Швеция – Чехия – 4:2.

США – Канада – 4:1.

Молодёжная сборная России пропускает мировое первенство из-за отстранения со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ). Финал МЧМ-2025 пройдёт 6 января на «Канадиен Тайр-центр».

По итогам прошедшего игрового дня определились четвертьфиналисты турнира: