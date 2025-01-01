МЧМ по хоккею — 2025: результаты, календарь, таблица 31 декабря 2024 года

В ночь с 31 декабря 2024 года на 1 января 2025-го в Оттаве (Канада) прошли очередные матчи 49-го молодёжного чемпионата мира – 2025 (U20) по хоккею. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами. Всего в этот день состоялось две игры.
Хоккей. Молодёжный чемпионат мира — 2025, Канада. Результаты матчей 31 декабря:
Швейцария – Казахстан – 3:1.
Финляндия – Латвия – 3:0.
Швеция – Чехия – 4:2.
США – Канада – 4:1.
Молодёжная сборная России пропускает мировое первенство из-за отстранения со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ). Финал МЧМ-2025 пройдёт 6 января на «Канадиен Тайр-центр».
По итогам прошедшего игрового дня определились четвертьфиналисты турнира: