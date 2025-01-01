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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты игр 1 января

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты игр 1 января
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Сегодня, 1 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.

Результаты игр НХЛ 1 января:

«Чикаго Блэкхоукс» — «Сент-Луис Блюз» — 2:6;
«Анахайм Дакс» — «Нью-Джерси Девилз» — 3:2;
«Даллас Старз» — «Баффало Сэйбрз» — 4:2;
«Детройт Ред Уингз» — «Питтсбург Пингвинз» — 4:2;
«Сан-Хосе Шаркс» — «Филадельфия Флайерз» — 0:4;
«Коламбус Блю Джекетс» — «Каролина Харрикейнз» — 4:3 Б;
«Колорадо Эвеланш» — «Виннипег Джетс» — 5:2;
«Миннесота Уайлд» — «Нэшвилл Предаторз» — 5:3;
«Эдмонтон Ойлерз» — «Юта» — 4:1;
«Калгари Флэймз» — «Ванкувер Кэнакс» — 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 января 2025, среда. 01:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 6
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Фаулер (Бучневич, Томас) – 01:40 (pp)     0:2 Кайру (Нейборс, Холлоуэй) – 08:10 (pp)     1:2 Холл (Донато) – 15:26 (pp)     1:3 Фолк (Броберг, Сундквист) – 27:15     1:4 Холлоуэй (Фолк, Шенн) – 33:34     1:5 Фаулер (Тексье) – 37:51     2:5 Бертуцци (Джонс, Бедард) – 51:15 (pp)     2:6 Тексье (Фолк, Уокер) – 56:18    
НХЛ — регулярный чемпионат
01 января 2025, среда. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Терри (Строум, Ватрано) – 10:05     2:0 Фаббри (Готье, Дюмулен) – 43:57     2:1 Зигенталер – 45:31     2:2 Майер (Хэмилтон, Ноэсен) – 53:20     3:2 Строум (ЛаКомбе, Ватрано) – 56:36    
НХЛ — регулярный чемпионат
01 января 2025, среда. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Хинц (Робертсон, Харли) – 29:49     1:1 Цукер (Томпсон, Байрэм) – 30:20     2:1 Робертсон – 42:35     2:2 Маленстин (Лафферти, Маклауд) – 44:57     3:2 Джонстон (Харли) – 51:32     4:2 Линделль (Робертсон, Десмит) – 58:23    
НХЛ — регулярный чемпионат
01 января 2025, среда. 04:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Берггрен (Тарасенко, Комфер) – 07:52     1:1 О'Коннор (Гласс) – 18:29     2:1 Кейн (Дебринкэт, Рэймонд) – 23:41 (pp)     2:2 О'Коннор – 43:18 (pp)     3:2 Комфер (Густафссон, Берггрен) – 54:26 (pp)     4:2 Ларкин (Рэймонд, Велено) – 59:46    
НХЛ — регулярный чемпионат
01 января 2025, среда. 04:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
0 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Силер (Драйсдейл) – 05:59     0:2 Пилинг (Замула, Бринк) – 32:09     0:3 Конечны (Типпетт, Драйсдейл) – 33:44 (pp)     0:4 Замула (Бринк, Кейтс) – 42:30    
НХЛ — регулярный чемпионат
01 января 2025, среда. 04:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 3
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Марченко (Монахан, Матейчук) – 04:48     1:1 Смит (Ахо, Нечас) – 09:59 (pp)     2:1 Марченко (Воронков, Монахан) – 15:43     2:2 Рослович (Джарвис, Ахо) – 25:47     2:3 Котканиеми (Робинсон) – 28:18     3:3 Воронков (Монахан, Веренски) – 44:58 (pp)     4:3 Фантилли – 65:00    
НХЛ — регулярный чемпионат
01 января 2025, среда. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Лехконен (Мэнсон, Жирар) – 11:51     1:1 Купари (Бэррон, Пионк) – 30:20     2:1 Тэйвз (Макар, О'Коннор) – 36:37     2:2 Виларди (Стэнли, Нидеррайтер) – 38:32     3:2 Миттельштадт (Мэнсон, Друен) – 47:22     4:2 Рантанен (Маккиннон, Кивиранта) – 58:31     5:2 Колтон (Друен) – 59:53    
НХЛ — регулярный чемпионат
01 января 2025, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Росси (Цуккарелло, Бродин) – 07:54     1:1 Сиссонс (Шей, Бланкенбург) – 11:00     1:2 Маршессо (Стэмкос) – 15:14     2:2 Цуккарелло (Эрикссон Эк, Густавссон) – 26:19 (pp)     3:2 Бродин (Фолиньо, Росси) – 28:57     3:3 О'Райлли (Нюквист, Шей) – 32:01     4:3 Чисхольм (Хартман, Юханссон) – 37:08 (pp)     5:3 Росси (Эрикссон Эк, Фэйбер) – 47:07 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
01 января 2025, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 1
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Экхольм (Подколзин, Бушар) – 04:26     1:1 Макбэйн (Гюнтер, Кули) – 06:00     2:1 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Браун) – 24:53     3:1 Стечер (Браун, Макдэвид) – 25:13     4:1 Драйзайтль (Эмберсон, Экхольм) – 58:58    
НХЛ — регулярный чемпионат
01 января 2025, среда. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Зари (Шарангович, Пеллетье) – 14:31     1:1 Бёзер (Миллер, Бреннстрём) – 46:15 (pp)     2:1 Кадри (Юбердо, Поспишил) – 49:18     3:1 Юбердо – 58:58    
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