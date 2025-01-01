НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты игр 1 января

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Сегодня, 1 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.

Результаты игр НХЛ 1 января:

«Чикаго Блэкхоукс» — «Сент-Луис Блюз» — 2:6;

«Анахайм Дакс» — «Нью-Джерси Девилз» — 3:2;

«Даллас Старз» — «Баффало Сэйбрз» — 4:2;

«Детройт Ред Уингз» — «Питтсбург Пингвинз» — 4:2;

«Сан-Хосе Шаркс» — «Филадельфия Флайерз» — 0:4;

«Коламбус Блю Джекетс» — «Каролина Харрикейнз» — 4:3 Б;

«Колорадо Эвеланш» — «Виннипег Джетс» — 5:2;

«Миннесота Уайлд» — «Нэшвилл Предаторз» — 5:3;

«Эдмонтон Ойлерз» — «Юта» — 4:1;

«Калгари Флэймз» — «Ванкувер Кэнакс» — 3:1.