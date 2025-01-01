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Жена Овечкина показала милые фото Александра с сыновьями у новогодней ёлки

Жена Овечкина показала милые фото Александра с сыновьями у новогодней ёлки
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Анастасия Шубская, жена российского форварда и капитана команды «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, опубликовала в социальных сетях трогательные семейные фото. На них запечатлены Александр, Анастасия, их сыновья Сергей и Илья и лабрадор хоккеиста по кличке Блэйк.

«Наша семья поздравляет всех с Новым годом! Пусть он принесёт много счастья и радости!» — подписала фото Шубская.

Фото: из личного архива Анастасии Шубской

Фото: из личного архива Анастасии Шубской

Всего в нынешнем сезоне российский суперфорвард провёл 21 матч и набрал 27 (17+10) очков. На данный момент он отстаёт на 24 шайбы от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки в регулярках НХЛ.

Ранее Овечкин сам обратился к фанатам с поздравлением с Новым годом.

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