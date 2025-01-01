Аналитик — о шести победах «Монреаля» в семи матчах: им выгоднее проиграть, чем выиграть

Журналист и аналитик Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Адам Прото обсудил шесть побед в последних семи матчах клуба «Монреаль Канадиенс», выразив надежду, что эти выигранные матчи не помешают перестройке команды.

«На протяжении большей части сезона «Монреаль» испытывал трудности, но в настоящий момент преуспевает. Они одержали шесть побед в семи матчах и это даёт болельщикам клуба повод для оптимизма. Тем не менее, «Канадиенс» все равно придется нелегко в краткосрочной перспективе. Хотя сейчас это больно слышать, «Монреалю» будет выгоднее проиграть больше матчей, чем выиграть.

Генеральный директор Кент Хьюз знает, что его команда всё ещё находится на стадии полной перестройки. В 2025 году у «Канадиенс» есть два выбора в первом раунде, два во втором и три в третьем. «Монреаль» захочет получить как можно более высокий пик на драфте, а таких желаемых результатов не добьёшься, если играешь в команде среднего уровня. Им придётся пережить множество поражений, стиснуть зубы и перенести их, ориентируясь не на настоящее, а на будущее», — написал Прото в статье для издания The Hockey News.