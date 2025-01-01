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В КХЛ поздравили поклонников хоккея с Новым годом

В КХЛ поздравили поклонников хоккея с Новым годом
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Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) поздравили поклонников хоккея с Новым годом.

«Дорогие друзья! Искренне поздравляю вас с Новым годом и наступающим Рождеством!

В каждом из нас эти праздники отзываются воспоминаниями о тёплой атмосфере в кругу семьи и друзей. Желаю вам под бой курантов загадать самое заветное желание, и пусть в 2025 году оно обязательно исполнится!

Уходящий год, несмотря ни на что, принёс нам много счастливых и радостных минут — это и успехи любимых команд, и личные победы, и важные достижения. Хоккей — отражение нашей жизни, в которой тот, кто честно трудится и выкладывается на полную, обязательно добьётся результата. Пусть 2025 год станет точкой отсчёта ваших успехов, которых с каждым днём будет всё больше.

Хочется пожелать веры в себя, благополучия, бодрости духа и удачи на жизненном пути. С праздником!» — приводит слова председателя совета директоров КХЛ Геннадия Тимченко официальный сайт турнира.

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