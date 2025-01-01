Названы лучшие игроки декабря в КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) опубликовали список лучших хоккеистов декабря. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с рейтингом лиги.
Лучшие игроки КХЛ в декабре:
Вратарь — Василий Демченко («Динамо» Минск).
Защитник — Никита Лямкин («Ак Барс»).
Нападающий — Данил Аймурзин («Северсталь»).
Новичок — Иван Демидов (СКА).
Демченко провёл в декабре шесть игр, одержав пять побед. Показатели Василия в шести декабрьских встречах — 95,8% отражённых бросков, коэффициент надёжности 1,00 и один матч «на ноль».
У Лямкина девять игр, в которых Никита отдал девять результативных передач и набрал 11 очков. На счету Аймурзина восемь заброшенных шайб (четыре победных) и четыре результативные передачи. У молодой звезды санкт-петербургской команды Демидова семь матчей и шесть очков (четыре гола).