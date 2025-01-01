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Названы лучшие игроки декабря в КХЛ

Названы лучшие игроки декабря в КХЛ
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В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) опубликовали список лучших хоккеистов декабря. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с рейтингом лиги.

Лучшие игроки КХЛ в декабре:

Вратарь — Василий Демченко («Динамо» Минск).
Защитник — Никита Лямкин («Ак Барс»).
Нападающий — Данил Аймурзин («Северсталь»).
Новичок — Иван Демидов (СКА).

Демченко провёл в декабре шесть игр, одержав пять побед. Показатели Василия в шести декабрьских встречах — 95,8% отражённых бросков, коэффициент надёжности 1,00 и один матч «на ноль».

У Лямкина девять игр, в которых Никита отдал девять результативных передач и набрал 11 очков. На счету Аймурзина восемь заброшенных шайб (четыре победных) и четыре результативные передачи. У молодой звезды санкт-петербургской команды Демидова семь матчей и шесть очков (четыре гола).

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