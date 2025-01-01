Назаров объяснил, как Овечкин и «Вашингтон» заменили людям матчи сборной России на МЧМ

Известный тренер Андрей Назаров объяснил, как хоккеист Александр Овечкин и клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» заменили людям матчи национальной команды России на молодёжном чемпионате мира 2025 года.

«Александр Овечкин накануне не забил, но «Вашингтон» идёт на первом месте Восточной конференции. Саша всё равно показал себя настоящим лидером, подарив массу эмоций болельщикам в новогоднюю ночь. Он и белорус Алексей Протас заменили нам предновогодние матчи с участием сборной России на молодёжном чемпионате мира, за что им большое спасибо. Миллионные просмотры в интернете говорят сами за себя. И, конечно, ждём возвращения нашей молодёжки на международную арену.

У нас очень много недругов, но ещё больше друзей и союзников. Как мы знаем, 2025 год в России объявлен нашим национальным лидером Годом защитника Отечества. Мы знаем, что обязательно пройдём этот год единой семьёй. Победа будет за нами», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.