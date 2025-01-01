Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Назаров объяснил, как Овечкин и «Вашингтон» заменили людям матчи сборной России на МЧМ

Назаров объяснил, как Овечкин и «Вашингтон» заменили людям матчи сборной России на МЧМ
Аудио-версия:
Комментарии

Известный тренер Андрей Назаров объяснил, как хоккеист Александр Овечкин и клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» заменили людям матчи национальной команды России на молодёжном чемпионате мира 2025 года.

«Александр Овечкин накануне не забил, но «Вашингтон» идёт на первом месте Восточной конференции. Саша всё равно показал себя настоящим лидером, подарив массу эмоций болельщикам в новогоднюю ночь. Он и белорус Алексей Протас заменили нам предновогодние матчи с участием сборной России на молодёжном чемпионате мира, за что им большое спасибо. Миллионные просмотры в интернете говорят сами за себя. И, конечно, ждём возвращения нашей молодёжки на международную арену.

У нас очень много недругов, но ещё больше друзей и союзников. Как мы знаем, 2025 год в России объявлен нашим национальным лидером Годом защитника Отечества. Мы знаем, что обязательно пройдём этот год единой семьёй. Победа будет за нами», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Материалы по теме
Гениальный белорус! «Бостон» остановил Овечкина, но «Вашингтону» вовремя помог Протас
Видео
Гениальный белорус! «Бостон» остановил Овечкина, но «Вашингтону» вовремя помог Протас
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android