Александр Овечкин на русском языке нецензурно высказался о победе над «Бостоном»
Поделиться
Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин опубликовал видео, в котором поделился эмоциями после матча с «Бостоном» (3:1).
НХЛ — регулярный чемпионат
31 декабря 2024, вторник. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Бразо (Уозерспун) – 01:21 1:1 Протас (Дюбуа, Уилсон) – 12:05 2:1 Чикран (Строум, Карлсон) – 17:11 (pp) 3:1 Протас (Уилсон, Дауд) – 59:51
Видео доступно в телеграм-канале «Чемпионата».
В этом матче Алексей Протас забросил две шайбы, а третий гол был на счету Джейкоба Чикрана. Александр Овечкин, который продолжает гнаться за рекордом Уэйна Гретцки, не смог забить в этой игре и прервал свою серию из четырёх матчей с заброшенными шайбами.
Всего в нынешнем сезоне российский суперфорвард провёл 21 матч и набрал 27 (17+10) очков. На данный момент он отстаёт на 24 шайбы от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки в регулярках НХЛ.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 января 2025
-
20:36
-
14:48
-
12:36
-
11:51
-
10:39
-
09:30
-
09:17
-
09:16
-
08:14
-
07:31
-
07:13
-
06:59
-
06:52
-
06:44
-
06:40
-
06:28
-
04:19
-
04:03
-
03:45
-
02:32
-
02:21
-
02:12
-
01:18
- 31 декабря 2024
-
23:41
-
23:28
-
23:18
-
23:06
-
22:31
-
21:10
-
20:14
-
20:00
-
19:40
-
19:20
-
19:00
-
18:40