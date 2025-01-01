Александр Овечкин на русском языке нецензурно высказался о победе над «Бостоном»

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин опубликовал видео, в котором поделился эмоциями после матча с «Бостоном» (3:1).

Видео доступно в телеграм-канале «Чемпионата».

В этом матче Алексей Протас забросил две шайбы, а третий гол был на счету Джейкоба Чикрана. Александр Овечкин, который продолжает гнаться за рекордом Уэйна Гретцки, не смог забить в этой игре и прервал свою серию из четырёх матчей с заброшенными шайбами.

Всего в нынешнем сезоне российский суперфорвард провёл 21 матч и набрал 27 (17+10) очков. На данный момент он отстаёт на 24 шайбы от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки в регулярках НХЛ.