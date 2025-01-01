Илья Брызгалов попал во вторую символическую сборную «Аризоны» за четверть века

Российский экс-голкипер Илья Брызгалов внесён во вторую символическую сборную «Аризоны Койотс» за четверть века. Россиянин выступал за «Финикс Койотс» (позднее «Аризона Койотс», далее переезд в Юту) в период с 2007 по 2011 год.

Каждый клуб в проекте НХЛ будет представлен первой и второй командой из шести игроков — трёх нападающих, двух защитников и одного вратаря, — которые играли за франшизу после 1 января 2000 года. Первая и вторая команды были выбраны вещателями, бывшими игроками, национальными, местными журналистами, а также журналистами NHL.com, которые освещали соответствующие команды.

Первая команда «Аризоны»: Шейн Доун — Клейтон Келлер — Радим Врбата, Оливер Экман-Ларссон — Кит Яндел, Майк Смит.

Вторая команда «Аризоны»: Мартин Ганзал — Джереми Рёник — Ник Шмальц, Збынек Михалек — Теппо Нумминен, Илья Брызгалов.