Стало известно, когда Капризов может выйти на лёд после травмы

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов пропустит ещё два матча регулярного чемпионата НХЛ из-за восстановления от травмы нижней части тела. Об этом сообщает журналист и инсайдер Майкл Руссо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в ближайших играх с «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролиной Харрикейнз» будет заявлен другой нападающий, а Капризов останется в резерве до полного восстановления. Таким образом, полноценно выйти на лёд Капризов может 8 января во встрече с «Сент-Луис Блюз».

Отметим, ранее Капризов уже пропустил три последних матча «дикарей» из-за травмы, два из которых «Миннесота» сумела выиграть.

Капризов является лучшим бомбардиром «Миннесоты» в нынешнем сезоне. Всего на счету россиянина 50 )23+27) очков в 34 матчах регулярного чемпионата.

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