Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стало известно, когда Капризов может выйти на лёд после травмы

Стало известно, когда Капризов может выйти на лёд после травмы
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов пропустит ещё два матча регулярного чемпионата НХЛ из-за восстановления от травмы нижней части тела. Об этом сообщает журналист и инсайдер Майкл Руссо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в ближайших играх с «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролиной Харрикейнз» будет заявлен другой нападающий, а Капризов останется в резерве до полного восстановления. Таким образом, полноценно выйти на лёд Капризов может 8 января во встрече с «Сент-Луис Блюз».

Отметим, ранее Капризов уже пропустил три последних матча «дикарей» из-за травмы, два из которых «Миннесота» сумела выиграть.

Капризов является лучшим бомбардиром «Миннесоты» в нынешнем сезоне. Всего на счету россиянина 50 )23+27) очков в 34 матчах регулярного чемпионата.

Материалы по теме
Видео
«Миннесота» без Капризова не без труда победила «Нэшвилл» в матче НХЛ

Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android