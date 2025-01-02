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«Никогда бы не подумал, что такое возможно». Кросби – о своём рекорде в «Питтсбурге»

«Никогда бы не подумал, что такое возможно». Кросби – о своём рекорде в «Питтсбурге»
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о том, что побил рекорд Марио Лемье по результативным передачам в составе клуба.

«Просто возможность играть с ребятами, с которыми я выступал на протяжении многих лет, — это дань уважения им. Я мечтал играть в НХЛ и благодарен за эту возможность, за все эти годы. Я не думаю о том, какое место занимаю в списке. Но быть рядом с Марио — это довольно круто. Я никогда бы не подумал, что такое возможно. Марио понадобилось где-то на 400 матчей меньше, чтобы дойти до этой отметки… У меня было небольшое преимущество» — приводит слова Кросби официальный сайт «Питтсбург Пингвинз».

На счету Кросби 1035 результативных передач за «Питтсбург».

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