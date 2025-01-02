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«Не показываем лучший хоккей». Карбери — о победе «Вашингтона» в игре с «Бостоном»

«Не показываем лучший хоккей». Карбери — о победе «Вашингтона» в игре с «Бостоном»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался об игре своей команды после победы матче с «Бостон Брюинз» (3:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
31 декабря 2024, вторник. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Бразо (Уозерспун) – 01:21     1:1 Протас (Дюбуа, Уилсон) – 12:05     2:1 Чикран (Строум, Карлсон) – 17:11 (pp)     3:1 Протас (Уилсон, Дауд) – 59:51    

«Мы изо всех сил пытаемся найти свою игру, какой она была в начале сезона. Сейчас мы нашли способы выигрывать матчи, но мы не показываем лучший хоккей… Могу отметить игру бригад большинства и нашего вратаря Логана Томпсона, но видно, что не все игроки выступают на максимуме. Я не планирую жаловаться, но дело в том, что сезон довольно длинный, у нас трудное расписание. Однако можно и в другую сторону применить данный аргумент, ведь мы все в равных условиях. Важно лишь, кто меньше устал», — сказал Карбери на пресс‑конференции, видео которой опубликовано в соцсетях «Вашингтона».

После этой победы «Вашингтон» набрал 52 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона и всей Восточной конференции, обойдя «Нью-Джерси Дэвилз» (51).

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